阪神のドラフト4位・早瀬朔投手（18＝神村学園）が3日、兵庫県丹波市の「丹波年輪の里」で自主トレを公開した。少年時代から慣れ親しんだ“原点”でキャッチボールやランニングなど約1時間、体を動かした。同市の名産品「大納言小豆」や自然豊かな環境を好むなど、郷土愛あふれる右腕。プロで活躍した暁には、愛する地元での野球教室開催プランを思い描き、丹波“PR大使”にも名乗りを上げた。

早瀬は、思い出の地での自主トレ公開を喜んだ。木々に囲まれ、自然豊かな「丹波年輪の里」では、小学校時代に父、兄とともに野球の練習をしていた。「小さい頃からよく来ていた。一発目にここで（体を）動かせるというのはうれしい」。プロで活躍した暁には…脳裏に思い描いているのは“原点”での野球教室開催だった。

「ここで（野球教室を）できたら、うれしいですね」

“原点”である理由が、もう一つある。プロを志した場所でもあるからだ。小学生の頃だ。いつも通りに同施設で練習していると、たまたま同じ場所で練習していた丹波篠山市出身の明石商（兵庫）・中森（現ロッテ）に遭遇。その姿が脳裏に焼き付いた。「こういうふうになりたいと思った。逆に今、自分がこう（プロに）なったので。小さい子に目標にされるような選手になりたい」。かつての自身のように、地元の子供たちに間近でプロ野球選手を見て憧れる機会を提供したい。だから野球教室、そして甲子園招待プランも構想。それが最高の地元への恩返しとなる。

「自分が活躍することで、丹波市を広められたら」

さらに、丹波“PR大使”にも名乗りを上げた。祖母お手製の地元名産「大納言小豆」の入ったぜんざいが大好物で、自然豊かな環境を心から愛する根っからの「丹波っ子」。自身がプロで活躍することで、全国的に知名度が決して高いとはいえない故郷の名を上げることも、モチベーションの一つになる。同市広報担当者も「丹波市から久々のプロ野球選手。本当に期待しています」とコメントした。

「地元から応援してくださる方がいる。それに恥じないように、しっかり恩返しをしていきたい」

近年の阪神は近本、佐藤輝、村上、才木、坂本ら地元・兵庫県出身選手の活躍が目覚ましい。早瀬も並み居る先輩たちに負けじと、「丹波」を背負って、懸命に腕を振る。（松本 航亮）

▽兵庫県丹波市 県中東部に位置し、京都府福知山市に隣接。人口約5万9000人。面積493・21平方キロメートル。特産品には、「丹波三宝」と呼ばれる3つの高級食材（丹波大納言小豆、丹波黒大豆、丹波栗）がある。主な出身プロ野球選手には元近鉄選手、監督の佐々木恭介氏らがいる。

○…世間が初詣や新年の運試しに沸く中、早瀬のスタイルは「神頼みをしない」ことだという。「行かない時の方が調子がいい。おみくじも引かない」と右腕は笑うが、そこには確かな実績がある。実際、初詣に行かなかった高2春選抜で甲子園初登板を果たすと、同夏の甲子園大会では3回戦で完投勝利。翌年も同様に過ごして背番号1を背負ったことで、独自のルーティンが確立された。運に頼ることなく、自慢の右腕でプロの世界も勝ち抜く構えだ。