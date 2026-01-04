阪神・藤川球児監督（45）が3日、中野、石井とともに京都市内でトークショーに参加し、2026年の仕事始めの誓いとして開幕G倒を掲げた。午（うま）年と競馬を絡め、3月27日からの敵地・東京ドームでの巨人3連戦で好スタートを切り、ペナントレースを優位に進める青写真を描いた。そのためにも昨季のリーグ優勝におごることなく、2月1日からのキャンプは「地味キャンプ」を予告。地道に、地力強化に努める構えだ。

球団初のセ・リーグ連覇に挑む1年が始まった。藤川監督の仕事始めは京都市内でのトークショー。屋外の身に染みる寒さをよそに、言葉は熱を帯びた。

「開幕の東京ドームで思い切ってぶつかっていきたい。そこの3連戦に全神経を集中します。やっぱり午年なので。飛躍の年。最初のスタートダッシュを非常に掲げたいところではありますから」

3月27日に東京ドームでスタートする新シーズン。競馬のような先行策でペナントを優位に進めるのが、午年をウマく戦うための作戦だ。広島戦で幕を開けた25年は、開幕戦に勝って最初のカードを2勝1敗とした。この日の指揮官の声のトーンは、それ以上の結果、すなわち3連勝を狙っているような言葉の強さだった。阪神が巨人とのシーズン開幕カードの3連戦で3連勝なら、04年以来22年ぶり2度目。波に乗らないはずがない。

その一方、ライバルの動向には無関心を装う。海外移籍する岡本の穴を埋めるべく、国内外から積極補強を進めた巨人に対し、「あまり見ていない。名前は入っていない」と意に介さない。まずは、「自分のチームをつくりあげること」とベクトルを自軍に向けた。

「2月、3月の地味でつまらなさそうに見える練習を、いかにみんなが没頭してできるか。（勝つためには）まず準備。なので、2月のキャンプが始まったら、宜野座に来るファンの方は楽しみだろうけど、また地味なキャンプになると思います」

勝利に近道はない。それを熟知しているからこそ、基礎練習を徹底していく。 （倉世古 洋平）