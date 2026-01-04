サニタリーショーツ新定番「雲パンツ」誕生、軽さと安心感を両立

体も心も揺らぎやすい時期だからこそ、下着には本当のやさしさを求めたいもの。そんな女性の想いに寄り添い、「CHARM MAKE BODY」から吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」が誕生しました。ふわっと軽い穿き心地と、しっかり頼れる吸水力を両立した新感覚の一枚。ストレスを感じやすい日常に、少しでも心地よさを届けたいという開発者の想いが詰まった注目アイテムです♡

雲のように軽い穿き心地

「雲パンツ」は、敏感になりやすい肌にもやさしくフィットする綿95%素材を使用。脚まわりを締め付けないボックスタイプで、長時間でも快適に過ごせます。

ハイウエスト設計でお腹をすっぽり包み込み、安心感のある穿き心地を実現。ふわふわとした肌触りは、重たい気分の日にもそっと寄り添ってくれます。

吸水力と防臭性で安心

最大約30ml吸水※が可能な4層構造を採用し、吸水層には抗菌加工を施すことで気になるニオイや雑菌を抑制。防水素材が腰までカバーし、後ろ漏れもしっかりガードします。

クロッチ部分には速乾性の高いメッシュ素材を使用し、蒸れにくくサラッと快適。機能性と心地よさを両立した設計です。

※シーンや使用環境により効果は異なります

温活も叶う思いやり設計

内側にはカイロや替えナプキンを入れられる“思いやりポケット”を搭載。冷えやすいお腹を温めながら、外出時も安心して過ごせます。

さらに、ナプキンの羽を隠せる二重構造で、吸水ショーツとナプキンの併用も快適。女性のリアルな声を反映した、細やかな工夫が随所に詰め込まれています♪

吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」



価格：2,280円(税込)

発売日：2026年4月8日(水)

カラー展開：ブラック／ベージュ／ブルー

サイズ展開：S／M／L／XL／2XL

素材：

身生地／綿95％＋ポリウレタン(スパンデックス)5％

メッシュ生地／ポリエステル50％＋竹炭ポリエステル繊維50％

吸水生地／ポリエステル100％

防水生地／ポリエステル100％＋TPUラミネート(複合)

販売場所：公式オンラインストア先行発売

毎日使いたくなる新習慣

1年以上の開発期間を経て誕生した「雲パンツ」は、素材、機能、価格すべてに妥協しない一枚。2,280円(税込)という手に取りやすさも魅力で、洗い替え用に揃えやすいのも嬉しいポイントです。

憂うつになりがちな日こそ、雲のような軽さを味方に。新しいサニタリーショーツ習慣を、ぜひ体感してみてください♡