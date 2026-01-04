２０２３年に閉鎖された、らせん階段状の展望塔と大楠山ビューハウス（奧）＝昨年１１月、大楠山山頂

横須賀市は２０２６年度から、三浦半島最高峰で同市西部に位置する大楠山（標高２４１メートル）山頂周辺の再整備を始める。２３年に老朽化などを理由に閉鎖した休憩所「大楠山ビューハウス」と高さ約１５メートルの展望塔を解体し、環境保全に努めながら周囲の樹木を剪定（せんてい）して眺望を確保する。山頂手前の大楠平（同２１０メートル）ではトイレの更新を予定し、市は今後整備費を検討する。

市観光課によると、大楠山ビューハウスは１９５８年に京浜急行電鉄が市に寄贈した。トイレや休憩所、売店などを備え、運営は地元の観光協会に委託していた。展望塔は鉄骨造で市が７２年に整備。らせん階段を上がると３６０度の眺望が楽しめた。

だが、ビューハウスは壁の剝離や雨漏りのほか、委託先の管理人が健康上の理由で引退。展望塔も腐食で階段に穴が開くなど老朽化が目立ってきた。維持や補修を続けてきた市だったが、２０２３年１２月にビューハウスを閉鎖、展望塔を立ち入り禁止にした。トイレは山頂西側の大楠平の利用を促しているが、設置から約２５年がたち、更新時期を迎えているという。