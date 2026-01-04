◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を新記録で制した青学大が復路も５時間１９分２６秒の新記録で勝ち、１０時間３７分３４秒と初めて４０分台を切る異次元の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。原晋監督（５８）は１２年間で９度目の優勝となり、大会公式記録に「監督」が明記された１９６４年の第４０回大会以降では、日体大の岡野章監督を抜き、史上最多となった。

＊ ＊ ＊

昨年１２月２７日、青学大の原晋監督から届いたＬＩＮＥには、箱根駅伝にかける思いが熱く記されていた。

「大学駅伝監督にかけた思い。監督になるために覚悟を持った。箱根駅伝に出場するために趣味を捨てた。箱根駅伝シード権獲得のためクリスマスや正月イベントを捨てた。優勝すれば全てが報われる」

２００４年に中国電力サラリーマンという安定した職を捨て、青学大の監督に就任。２００９年の箱根駅伝に青学大としては３３年ぶり、原監督体制で初出場するまで２度の解任の危機があった。

今では常勝チームの監督として確固たる地位を築いた。青学大では地球社会共生学部の教授でもあり、テレビの情報番組のレギュラーコメンテーターも務める売れっ子。昨年末には、一般紙の企画で高市早苗総理（６４）と対談もした。大学駅伝監督の域を超えて、さまざまな分野で活躍している。

愛知の中京大出身。箱根駅伝とは無縁だったが、日本学生選手権５０００メートル３位など学生トップレベルの実力を持っていた。「大会前、各メディアの監督アンケートの競技歴は『なし！』と書いているよ」と笑う。指導者として確固たる自信を持っているからだ。

「もうやるべきことはやったかな。もう還暦も近いし。引き際も考えていますよ」と笑いながら話すこともある。

それでも、やはり、箱根駅伝にかける思いは熱く、強い。正月の大一番が近づくと、勝負師としての血が騒ぐのだろう。

普段、原監督とのＬＩＮＥは、軽い内容がほとんどだが、冒頭のＬＩＮＥは重かった。１８年連続の出場となった第１０２回箱根駅伝の直前、初心を思い出し、闘争心をかき立てたのだ、と感じた。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）

◆原 晋（はら・すすむ）１９６７年３月８日、広島・三原市生まれ。５８歳。世羅高３年時に全国高校駅伝４区２位。中京大３年時に日本学生５０００メートル３位。８９年に中国電力陸上部入社。２７歳で引退後は社業で活躍。２００４年に青学大監督に転身。箱根駅伝では０９年に３３年ぶりの本戦復帰に導いた。１５年の初優勝から４連覇。１９年から地球社会共生学部教授を兼務。２４年から関東学生陸上競技連盟の駅伝対策委員長。妻・美穂さん（５８）は寮母として支援。