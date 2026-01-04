巨人の門脇誠内野手（２４）が３日、２６年は無失策を目指すと誓った。「意識はしていないですけど、気づいたらエラーしていない（状況）がいいですね」と言及。この日は母校・創価大グラウンドで体を動かし「特別な思いはないけど、またここからスタートという気持ちです」と原点で本格始動した。

昨季犯した３失策のうち、特に忘れられないものがある。本職ではない二塁で先発出場した８月１３日の中日戦（東京Ｄ）。先発した田中将には日米通算１９９勝目がかかっていた。３点リードで迎えた５回、二ゴロで併殺を狙うも二塁へ悪送球。痛恨の適時失策となり、結果的に勝利投手の権利が消滅した。「秋のキャンプでもあの送球がよぎりました。でもあれは自分にとってすごく成長させてくれるエラー。それくらい記憶に残っていますし、ファンの皆さんも残っていると思う。あれがあったから変われたって言えるような野球人生にしていきたい」

同じ失敗は繰り返さない―。悔しさを糧に、新たな相棒に加えたのは、これまで使用していたものより小さめのグラブ。「二塁も守るので。ゲッツーの時とか細かい動きが多い。その辺は去年やって思ったこと」と理由を説明。昨年まで使っていたものも含め、今後試合で使うグラブを慎重に選ぶ方針だ。

正二塁手の吉川は両股関節を手術した影響で復帰時期が不透明。二塁手候補に名乗りを上げる背番号５は「やっぱり試合に出続ける。そこに尽きると思います」。守備位置は問わない。再びレギュラーにはい上がる。（臼井 恭香）

〇…門脇は今年の漢字一文字を「繋（つながる）」とした。昨年１２月に沖縄・うるま市で自主トレを行い「津堅島（つけんじま）プロジェクト」として同島を訪れ島民と交流。「試合を見に来られない、特に島の人たちにテレビで活躍している姿をお見せすることが自分の仕事。プロジェクトの人と常に繋がっているという思いを持ち続けることは、すごく大事なんじゃないかな」。プレーで恩返しすることを決意した。