巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと４年６０００万ドル（約９４億円）で契約合意したと３日（日本時間４日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。

ブルージェイズは、２５年に９４勝６８敗でヤンキース、レッドソックスら強豪がひしめくア・リーグ東地区を１０年ぶりに制してポストシーズンに駒を進めると、１９９３年以来３２年ぶりにワールドシリーズに進出。ドジャースとの死闘となった頂上決戦では、３勝３敗で迎えた第７戦の９回１死までリードを奪っていたが、逆転負けを喫し、あと一歩で頂点には立てなかった。一塁には主砲のゲレロが君臨。岡本は巨人でも主戦場だった三塁での起用が見込まれる。

ブルージェイズは昨オフに佐々木朗希投手（２４）、２年前のオフに大谷翔平投手（３１）の獲得に動き、ともに最終候補のひとつに残っていたとされている。特に大谷がＦＡだった２３年１２月には、大谷が乗ったとみられていたロサンゼルス近郊の空港からトロントへのチャーター機に大きな注目が集まったが、大谷は乗っていなかったという騒動もあった。

２５年には２人が加入したドジャースとワールドシリーズで対戦。シュナイダー監督はワールドシリーズ開幕前に「彼が我々とのミーティングの時に持っていったブルージェイズの帽子をちゃんと持ってきてくれたことを願っている。ようやく返してくれたらいいのだが。それから、デコイ（愛犬のデコピン）用のジャケットもな。そろそろ我々のものを返してくれと言いたいところ（笑）」とジョークを交えた異例の要望を出し、大谷は「うちのガレージに取ってあります」と笑い飛ばしていた。

◆トロント・ブルージェイズ １９７７年、モントリオールに次いで２チーム目のカナダのチームとしてシアトル・マリナーズとともにア・リーグに参入。１９８５年に初の地区優勝、１９８９年に史上初の開閉式屋根付きスタジアムのスカイドーム（現ロジャーズセンター）完成後、チームもより強化され１９９２、９３年に２年連続ワールドチャンピオンとなった。日本プロ野球出身選手は大家友和、五十嵐亮太、川粼宗則、青木宣親、山口俊、菊池雄星がかつて在籍。