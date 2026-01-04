26年の南関東重賞レースの開幕を飾る「第18回川崎マイラーズ」（S3）が3日、川崎競馬場で行われた。1番人気のアランバローズが逃げて9馬身差で圧勝。21年東京ダービー以来となる5度目の重賞制覇を飾った。同馬と2着のハイエストエンドには「第29回京成盃グランドマイラーズ」（S1、3月31日、船橋）の優先出走権が与えられた。

勝負どころの3コーナー。逃げるアランバローズが後続を突き放していく。4馬身、5馬身…。直線、脚色が鈍るどころか、さらに加速していく。8馬身、9馬身…。重賞ではめったに見られない着差をつけてゴールを駆け抜けた。初コンビの本田重が“テン乗り名人”ぶりをいかんなく発揮。「本当に馬の気分を尊重しただけ。3コーナーから彼自身が動いていって、そこで勝てそうだなと思った」とクールに振り返った。

21年東京ダービー以来の重賞制覇。23年8月、48歳の若さでこの世を去った左海誠二さんの手綱だった。林正人師は「ダービーを勝った時よりうれしい。誠二も喜んでくれていると思う」と目に涙を浮かべた。「この後はオーナーと相談して決める」と同師。8歳にして完全復活を遂げたアランバローズが26年の古馬マイル戦線を引っ張っていく。

◆アランバローズ 父ヘニーヒューズ 母カサロサーダ（母の父ステイゴールド）牡8歳 船橋・林正人厩舎 馬主・猪熊広次氏 生産者・北海道新冠町の大狩部牧場 戦績32戦12勝（南関東31戦12勝） 総獲得賞金2億2775万円。