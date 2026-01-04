阪神・藤川球児監督（４５）が３日、京都市内のホテルで中野拓夢内野手（２９）、石井大智投手（２８）とトークショーを行い、今季の開幕ダッシュを宣言した。今年の干支（えと）、午（うま）年にちなみ「最初が肝心。飛躍の年ですから」と、新年の誓いを立てた。

開幕カードは３月２７日から敵地で巨人３連戦。「とにかく２月、３月にしっかり準備をして開幕の東京ドームで思い切ってぶつかっていく。まずはそこの３連戦ですね。そこに全神経を集中させます。最初のスタートダッシュは掲げたいところ」と“Ｇ倒”でロケットスタートを成功させ、連覇へ好発進を決める青写真を描く。

その実現に向けて肝要になるのが、２月からの春季キャンプ。「２月、３月の地味な練習に対して、いかにみんなが没頭してできるか。地味にやっていきます」と堅実さを重視しながら戦力を整えていく構えだ。

戦力という点では、今季は新外国人が４人加入する。遊撃が本職の強肩、ディベイニーには「ディフェンスがしっかりしていると思っています。うまくチームにフィットさせることができれば、いい効果を生むんじゃないかな」と期待を寄せた。左腕のルーカスは最速１５６キロの本格派左腕で、指揮官は２人の１軍キャンプスタートを示唆した。

２リーグ制以降では球団史上初の連覇を狙う今季。“逃げ馬”のように華麗なスタートを決めて、ペナントレースを１着で駆け抜ける。