ラ・リーガ 25/26の第18節 エルチェとビリャレアルの試合が、1月4日02:30にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはラファ・ミル（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ビリャレアルのジョージズ・ミカウタゼ（FW）のアシストからアルベルト・モレイロ（FW）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

さらに13分ビリャレアルが追加点。ニコラス・ペペ（FW）のアシストからジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、30分、エルチェのアレックス・フェバス（MF）のアシストからマルティン・ネト（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、エルチェが選手交代を行う。ダービト・アーフェングルーバー（DF）からバンボ・ディアビー（DF）に交代した。

67分、ビリャレアルが選手交代を行う。ニコラス・ペペ（FW）からセルジ・カルドナ（DF）に交代した。

68分、ビリャレアルが選手交代を行う。アジョセ・ペレス（FW）からジェラール・モレノ（FW）に交代した。

71分、エルチェが選手交代を行う。マルク・アグアド（MF）からグレイディ・ディアンガナ（MF）に交代した。

75分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ダニエル・パレホ（MF）、ジョージズ・ミカウタゼ（FW）に代わりMacia Carlos（MF）、タニ・オルワセイ（FW）がピッチに入る。

79分、エルチェは同時に3人を交代。ラファ・ミル（FW）、アルバロ・ヌニェス（DF）、マルティン・ネト（MF）に代わりアダム・ボアヤル ベナイサ（FW）、ホサン（FW）、ロドリゴ・メンドーサ（MF）がピッチに入る。

80分、ビリャレアルが選手交代を行う。サンティアゴ・モウリーニョ（DF）からフアン・フォイト（DF）に交代した。

83分ビリャレアルに貴重な追加点が入る。セルジ・カルドナ（DF）のアシストからアルフォンソ・ペドラサ（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ビリャレアルが1-3で勝利した。

なお、エルチェは50分にヘルマン・バレラ（FW）、66分にアレックス・フェバス（MF）、66分にペドロ・ビガス（DF）に、またビリャレアルは39分にアジョセ・ペレス（FW）、66分にサンティ・コメサーニャ（MF）、88分にセルジ・カルドナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 04:50:30 更新