リーグ・アン 25/26の第17節 ニースとストラスブールの試合が、1月4日03:00にアリアンツ・リビエラにて行われた。

ニースはティアゴ・ゴウベイア（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、モハメドアリ・チョー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはマーシャル・ゴドウ（MF）、ホアキン・パニチェッリ（FW）、フリオ・エンシソ（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ストラスブールのホアキン・パニチェッリ（FW）がPKを決めてストラスブールが先制。

ここで前半が終了。0-1とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニースは後半の頭から選手交代。ティアゴ・ゴウベイア（FW）からセペ・エリー・ワイ（FW）に交代した。

54分ニースが同点に追いつく。メルビン・バール（DF）のアシストからセペ・エリー・ワイ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ニースは4分にコジョウ・ペプラオポン（DF）に、またストラスブールは35分にイスメン・ドゥクーレ（DF）、90+3分にマティス・アムグー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 05:00:54 更新