「韓国は“日本効果”がない」「無視された」アジア２位がW杯前にFIFAランク首位スペインとの親善試合実施へ！韓国メディアは愕然「我々は３月の相手すら決まっていないのに…」
アジアでFIFAランキング２位のイランが、今夏の北中米ワールドカップ直前の６月２日に、FIFAランキング首位のスペイン代表と親善試合を組むという。スペインと同組となったサウジアラビアの仮想国として、チョイスされたようだ。
『TEHRAN TIMES』などイランメディアの報道を受け、敏感に反応したのが韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「韓国代表は“日本効果”がない」と嘆きつつ、「イランは、スペインの中東サッカーを掌握したいという意欲につけ込み、盛大な親善試合を成功させた」と伝えた。
同メディアは「問題はホン・ミョンボ監督のチームだ」と綴り、まだ３月シリーズの相手も発表されていない自国代表の現状を嘆いた。
「イランがサウジ効果を活用し、欧州の強豪国との親善試合を確保している一方で、韓国は隣国の日本を活かせていない。６月に国際試合の日程を設定したイランとは異なり、韓国は３月の２連戦の日程さえ確定していない」
「地理的に近く、日本の仮想対戦相手として実力も十分にある韓国は、オランダとチュニジアの注目を集めていたかもしれないが、実際には無視されている。オランダはすでに３月の対戦相手をノルウェーとエクアドルを決定しており、南アフリカの仮想対戦相手として有力視されていたチュニジアも３月に北中米への遠征を決定したため、韓国との対戦はなくなった」
日本代表が３月にイングランドとの対戦を実現させたのに続き、イランのスペイン戦実施のニュースが飛び込み、韓国メディアは焦燥感があるようだ。
