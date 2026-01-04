大泉洋、池井戸潤原作ドラマ『俺たちの箱根駅伝』主演に決定！箱根駅伝の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサー役

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉洋が、池井戸潤原作の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』で主演を務めることが、1月3日21時から放送された『完全密着！箱根駅伝』にて生発表となった。大泉が演じるのは、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサー・徳重亮。

■放送時期は2026年の秋を予定

原作の『俺たちの箱根駅伝』は、日本の正月の風物詩となった箱根駅伝を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う大日テレビというテレビ局の舞台裏のふたつの大きな柱で描かれている。

大泉洋が演じるチーフプロデューサー・徳重亮は、箱根駅伝を生中継するにあたり、局内外から次々と降りかかる難題や不測の事態に立ち向かいながら、ランナーたちの一瞬にかける情熱を伝えるため奔走する。

小説では、明誠学院大学の陸上競技部を中心とする学生チームが物語の主軸となっているが、今回のドラマ化では池井戸潤からの依頼も受け、テレビ局編に重点を置いた構成へと再構築。2日間で14時間以上も生中継を行うテレビ局の現場で、何が起き、誰が決断し、どのように箱根駅伝は視聴者のもとへ届けられているのかーー。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが、同時進行で描かれていく。

放送時期は2026年の秋を予定。大泉洋を主演に迎え、池井戸潤『俺たちの箱根駅伝』の原作を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る。

■『俺たちの箱根駅伝』あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実――そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち破いてきた「箱根の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3ヵ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。チーフプロデューサーの徳重亮（大泉洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態のなかで、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■大泉洋のビジュアル公開

今回、大泉のビジュアルを手がけたのは、日本を代表する写真家・操上和美。半世紀以上にわたり、広告、ファッション、ドキュメンタリー、そして数多くの俳優・アーティストのポートレートを撮り続けてきた、日本写真界“現役の巨匠”である。

今回の撮影では、大泉演じる主人公・徳重亮が、いくつもの不測の事態に向き合い、決断を重ねていくチーフプロデューサーとしての奮闘ぶりを、操上ならではの視点で鮮烈に切り取っている。

この撮影は、主演・大泉洋にとって特別なものだった。長年にわたり操上和美の写真世界に憧れ続けてきた大泉の念願がついに実現。そして実は操上もまた、大泉を長年注目し、その存在感に特別な魅力を感じていた。互いにリスペクトを抱く者同士が向き合った現場は、緊張感と信頼に満ちた、まさに“両思い”の撮影に。撮影を終え、大泉は「ラブコールが叶いました。短い時間の撮影でしたが、まさしく、操上さんとのセッションでした。素晴らしい写真ばかりで、これでいつ死んでも遺影が撮れたのでよかったです（笑）」とコメントした。

日本テレビ系『俺たちの箱根駅伝』

2026年10月（放送枠は未定）

主演：大泉洋

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

製作著作：日本テレビ

