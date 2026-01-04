世界経済の繁栄を支えてきた秩序を作る上で、米国は常に主役の座にあった。

その役割を降りようとしているのが戦後８０年を過ぎた現在地だ。

これ以上、混迷が深まらぬよう、日本主導で自由貿易体制の漂流を食い止めるべきだ。

■底堅い２・９％成長へ

世界経済の発展基盤は、自由貿易とドル基軸通貨体制だった。各国がそれぞれ得意な分野の生産を行い、輸出入を活発化させることで、大国も小国も互恵的な関係を築く、という理想があった。

だが、その理想が米国では反省材料に変わった。トランプ米大統領を突き動かしているのは強烈な被害者意識である。

世界貿易機関（ＷＴＯ）が推進したグローバル化の下で、米国は中国など他国から搾取され、製造業では雇用が奪われて荒廃したと主張し、米国民の共感を呼ぶ。

だからこそ高関税を一方的に突きつけることは当然だと考えるのだろう。第２次トランプ政権は１次政権時代を遥（はる）かに超える乱暴なやり方で世界を驚かせた。

それでも、日本や欧州連合（ＥＵ）などが米国と粘り強く交渉し、関税率を引き下げ打撃を抑えたことは評価できよう。

トランプ関税の後遺症は残るものの、世界経済はひとまず底堅そうだ。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は、今年の世界の実質経済成長率について、前年から０・３ポイント低下し、２・９％と予測した。

米国が１・７％、独仏などユーロ圏は１・２％の見通しだ。ただし、中国の不動産不況は出口が見えない。成長率は０・６ポイント低下して４・４％にとどまるという。

トランプ氏は、貿易戦争で中国の強さを目の当たりにし、一時休戦を選んだ。だが、その言動は常に読みにくい。米最高裁がトランプ関税に違法判決を出す可能性もある。世界を覆う不透明感は当面払拭（ふっしょく）されそうにない。

■磁力を高めるＴＰＰ

グローバル化への疑念が高まるのは米国だけではない。雇用が不安定になり、各国でポピュリズム（大衆迎合主義）が台頭する。

自国内で何を生産し、何を輸入に頼るのか。単に効率性や安さなどを利点に生産網を築ける時代ではない。国民生活の安心につながるように、新たな自由貿易のあり方を探っていかねばなるまい。

自由貿易を守る上で、磁力を高めているのが環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）である。

１００％に近い関税撤廃率を誇り、自由化水準が高い先進性が特徴だ。日本が主導し、豪州、英国、ベトナムなど１２か国による巨大貿易圏に発展した。

コスタリカやウルグアイ、インドネシア、フィリピン、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など、加盟を希望する国も相次いでいる。

米国の高関税政策だけでなく、中国の「経済的威圧」、過剰生産した製品を輸出に回す独善性に、辟易（へきえき）としている国は多い。

発展段階も地域も異なる国々を引きつけるＴＰＰの力は、自由貿易の防波堤となり得る。日本が率先して加盟国を増やしたい。

価値観を共有するＥＵと連携を強化すべきだ。ＴＰＰ拡大は中国へのけん制になる。米国が姿勢を改める契機にもなり得る。

米国が国際秩序に背を向けているとはいえ、厳しい安全保障環境を踏まえれば日米同盟の重要性は揺るがない。関係強化に資する事業を進めることが大切だ。

日米関税合意で約束した５５００億ドル（約８６兆円）の対米投資は、国益に沿う形で着実に進めたい。液化天然ガス（ＬＮＧ）や原子力発電、半導体、レアアース（希土類）、造船など互恵的な関係を作れる分野は多いはずだ。

■新ＦＲＢ議長の重責

国際金融市場の安定において、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の新議長の舵（かじ）取りも問われる。

トランプ氏は景気浮揚を狙い、ＦＲＢに利下げ圧力をかけ続けている。５月に就任するとみられる新議長が、拙速に利下げを進めれば、インフレを再燃させるリスクがある。為替市場などを混乱させれば悪影響は深刻だ。

過熱感がみられる米株式市場への警戒も必要になる。

ＡＩ（人工知能）がもたらす成長への期待は高まるばかりだ。世界からＩＴ企業に資金が集まり、ＡＩバブルとの懸念もある。

データセンター建設は加速し、半導体大手エヌビディアの時価総額は一時、５兆ドルを超え、日本の国内総生産を上回った。

バブルが崩壊すれば衝撃は計り知れない。金融の安全網など、備えを徹底することが重要だ。