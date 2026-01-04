起業家の溝口勇児氏（41）がタレントのROLAND（ローランド＝33）とダブルMCで届けるキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）が1月4日からYouTubeで配信開始される。これまで経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」や格闘技コンテンツ「Breaking Down」など国内屈指の再生回数を誇る番組を多数送り出してきたが「女性が人生を変えられる番組を作りたい」として挑む新作。初回収録を終えて感じたことや2026年の展望を聞いた。【松尾幸之介】

人生を変えたい女性を現役トップキャバクラ嬢らが審査してデビューへと導く新番組。溝口氏は「めちゃくちゃ手応えがあります」と自信を込め「いろんな番組を手がけている中で、これはおそらく多くの人に興味を持って見てもらえるなと。これまでやってきたコンテンツとは全く視聴者層が違うと思うので、そういう意味では挑戦ですし、楽しみです。やれることはやり切ってきたので、多くの人に届いてほしいです」と願った。

審査では、応募女性がカルテをもとに“試練の圧迫面接”として鋭い質問で深掘りされるほか、実際にトップキャバ嬢が経験した“セクハラ”事例をもとに、接客対応力を披露するコーナー、全面サポートするSBC湘南美容クリニックのスタードクターらが見た目の美的アップデートの可能性をチェックする時間など、多様な企画で視聴者も楽しませる。合格者は同クリニックから最大1000万円の美容整形費用が負担され、希望キャバクラ店へ入店する権利も得られる。

そして審査員には全国のキャバクラ業界を代表する豪華メンバーが集結。愛沢えみり、進撃のノア、HIMEKA、にじほ、桃瀬とも、南柚子、れみれみ、ヤマトリノ、ゆいぴす、るな、ねおまる、如月れい、あっすん、あいりらが参加する。

溝口氏は「整形の勉強にもなると思いますし、男女問わず美容コンプレックスのある方には学びも多いと思います」と語り、「正直に言うと、最初は女性の影響力ある方と一緒に仕事をすることを苦手に感じていました。でもみなさん協力的でいい人だなと思っていて、さすがトップをとってきた方々。これはいい意味の誤算だったかな」と明かした。さらに「これまでの経験上、演者が本気で関わり、熱量高く支えてくれるコンテンツは成功する」と力を込め「今は若い女性が憧れる仕事に挙げられるようにもなってきていますし、彼女たちの一挙手一投足を知って頂くことで、正しい形でキャバクラ業界への理解が進めば」と見据えた。

“ホスト界の帝王”として名をはせ、実業家としても活躍するローランドとのコンビはもちろん、かつて「学校へ行こう！」「ガチンコ！」などを手がけ、今回の番組運営会社CCOにも就任した、おちまさとプロデューサーと共に制作する初のコンテンツでもある。溝口氏はローランドについて「編集や各コーナーについて『もっとこうしたらいいんじゃないか』とか『こういう質問したら面白くなるよね』など、場面でのアドバイスが芯を食っているし、経営者的な能力もとても高いなと感じています」と信頼を口にした。

おち氏についても「何カ月もミーティングしながら参画していただきました。おちさんの知見で補ってもらえる部分もあると思います。ここで組むことで社会にインパクトを与えられるものが生み出せると思っていますし、これからを楽しみにしています」と期待を込めた。

収録はフジテレビのスタジオを借りて行っており、出演者、美術セット、企画構成に至るまで、地上波並みのスケールとクリエーティブで届ける新番組。手がけるコンテンツは年々増え、多忙を極めているが「ストレスが逆に心地よいといった感じで。自分で企画して始めたことですし、忙しいことは言い訳にならない」と言い切る。「多く人に面白いコンテンツを届けたい一心でやっているので、最近よく心配されますけど、特に自分は大丈夫なのでご安心ください」と呼びかけた。

新年を迎え、2026年は「これまで積み上げ、仕込んできたものが開花する年になると思います」と意気込む。「今は10以上の事業や会社を手がけていて、全てが伸びています。去年よりもさらに飛躍できると思いますし、今回のコンテンツにもいい影響を与えていきたい。応援してくださっている人たちには『ぜひご期待ください』と伝えたいです」とさらなる躍進を誓った。

◆溝口勇児（みぞぐち・ゆうじ）1984年（昭59）11月23日、東京都生まれ。12年にフィットネス関連会社FiNC Technologiesを創業。累計150億円超の資金調達に成功し、19年に退任。22年にWEIN／BACKSTAGEグループを創業し、「REAL VALUE」や「Breaking Down」、やさまざまな業界の真実に迫る「No Border」、インフルエンサー育成スクール「HERO’ZZ UNIVERSITY．」などのヒットコンテンツを送り出す。