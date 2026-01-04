¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¹´Â«¤Î¾×·â¡Ä¡ÖÊÑ³×¡×ÇØÉé¤¤ºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬£³ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¸á¸å¡Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ê¤É¤òÇú·â¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ·³¤Î·³»öºîÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±¹ñ¤ÎÈ¿ÊÆÂÎÀ©¤Ï°ìµ¤¤ËÊø²õ¶ÉÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢£³·î³«Ëë¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÏÊ¿²ºÌµ»ö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£·ãÊÑ¤¹¤ëÁÄ¹ñ¤òÇØ¤Ë¡¢£×£Â£Ã¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¾ðÀª¤¬°ìÌë¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£³Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤È¤½¤ÎºÊ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¡¢¹ñ³°¤ØÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÊÆ·³¤ÏÆ±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤äËÌÉô¥ß¥é¥ó¥À½£¤Ê¤É£³½£¤ÎÊ£¿ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÉ¸Åª¤òÂçµ¬ÌÏÇú·â¡£¥¦¥´¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹Á°À¯¸¢²¼¤«¤éÄ¹Ç¯Â³¤¤¤¿È¿ÊÆÂÎÀ©¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¶¯À©Åª¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¯ÊÑ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢¤È¤ê¤ï¤±£³·î³«ºÅÍ½Äê¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ëÌäÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï½Ð¾ìÍ½Äê¹ñ¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢ÂÎÀ©Êø²õ¸å¤Îº®Íð¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢Åý¼£µ¡¹½¤Î¶õÇò¤ä¼£°Â¡¢ÅÏ¹Ò¡¢¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Ê¤ÉÂåÉ½ÇÉ¸¯¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀÍ×ÁÇ¤Ï°ìµ¤¤ËÁý¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î²¼¤ÇÌ±¼ç²½¤Ø¿Ê¤àÆ»¶Ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»²²Ã¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥É¥¥¥íÂÎÀ©Êø²õ¸å¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢£²·î¤Î¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢£×£Â£Ã¤Ï¡Ö¿·ÂÎÀ©²¼¤Ç¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊºÆ½ÐÈ¯¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Ìîµå¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¹ñµ»¡×¡£º®Íð¤¹¤ëÁÄ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡×¤ò¼¨¤¹ÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢£×£Â£Ã¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½»²²Ã¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤¬ºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼·ëÀ®¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ìÃæ¤Ç£²£°£²£±Ç¯ËÜÎÝÂÇ²¦¡õÂÇÅÀ²¦¤Î¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¡Ê£³£µ¡á¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡á¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤é£Í£Ì£Â¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£Âç²ñºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁ°²ó²¦¼Ô¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æà²çá¤ò¸þ¤±¡ÖÊÑ³×¡×¤ò·ë²Ì¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¼¨¤¹¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¯À¼¤â¡¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏÊ¹¤³¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸½¾ì¤Î»Ø´ø´±¤ä¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢À¯¼£¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÍÎÏ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»±²¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£×£Â£Ã¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥Þ¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡á¸½¥¢¥¹¥È¥í¥º¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï£Í£Ì£Â¤ËÂ°¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÀ¸³è´ðÈ×¤òÃÖ¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é·ãÊÑ¤¹¤ëÁÄ¹ñ¾ðÀª¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ìîµå¤Ç´õË¾¤ò¼¨¤½¤¦¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ÏËÜÍè¡¢¹ñ¶¤äÀ¯¼£¤òÄ¶¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤À¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Ï¹ñºÝÃá½ø¤ÎÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÌµÀ¯ÉÜ¾õÂÖ¤Ë¶á¤¤º®Íð¤¬Â³¤±¤Ð¡¢½àÈ÷¤äÅÏ¹Ò¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â»²²Ã¤¬¤«¤Ê¤¨¤Ð¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÂÎÀ©Êø²õ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëà¹ñµ»¡¦Ìîµåá¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¹ñ¤Ï¤É¤³¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏµÞÅ¸³«¤Ç¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡×¤Ø¤È·¹¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£À¯¼£¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈþ¤·¤¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ò°¦¤¹¤ëÃæÆîÊÆ¤ÎÌ±¤ÏÌîµå¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼«¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÀ¤³¦¤Ë¸Ø¼¨¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£