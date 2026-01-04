¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö2026Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅÝ¤»¤ë¡× ²¦Ä«¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ëàÏ·¤¤á¡ÄESPNÊ¬ÀÏ¤¬ÇÈÌæ
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢º£¤ä£Í£Ì£Â¿ï°ì¤Î¡Ö²¦Ä«µåÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉÔ²º¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥×¥í¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤ËÂ°¤¹¤ë£Í£Ì£Â¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ç¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤è¤êÅÝ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é¤ËÁí³Û£±£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£¶£¸²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÅê¤¸¡¢ºòÇ¯¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ÆÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±»á¤Ï¡¢¿ô»ú¤Î¿ä°Ü¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ï£²£³Ç¯¤Î£¹£°£¶ÅÀ¤«¤é¡¢£²£´Ç¯¤Ï£¸£´£²ÅÀ¡¢£²£µÇ¯¤Ë¤Ï£¸£²£µÅÀ¤È¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡ÖÂçÃ«²ÃÆþ¸å¤â¹¶·âÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Î¹âÎð²½¤À¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¶·âÎÏ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤Ç¤¤º¡Ö¤³¤Î·¹¸þ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤âÂ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¥ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡££²£µÇ¯¤ËÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿µß±ç¿Ø¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±»á¤â¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ï¤äàÀäÂÐ²¦¼Ôá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Å£Ó£Ð£Î¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼¡¤Î¶ÉÌÌ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£²£¶Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö²¦Ä«¡×¤ò¤µ¤é¤Ë±ä¤Ð¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡££Í£Ì£ÂÁ´ÂÎ¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£