timelesz¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´§ÈÖÁÈ¤¬¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Î¸å³ø¤Ë¡ª¡¡º£Ç¯¤âÂ³¤¯£¸¿Í¿·ÂÎÀ©¤Î²÷¿Ê·â
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡×¡Ê¿åÍË¸áÁ°£°»þ£±£µÊ¬¡Ë¤¬º£½Õ¡¢¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¡Ê£ÐÂÓ¡Ë¤Ø¤Î¾º³Ê¤ÇÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å£¹»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤Î¸åÈÖÁÈ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£Á°¿È¤Î£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î£ÐÂÓ´§ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡×¤ÏºòÇ¯£´·î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê£³£°¡Ë¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¿¼ÌëÂÓ¤«¤éº£½Õ¡¢£ÐÂÓ¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¼Ò°÷¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¿¼ÌëÂÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤á¤Î¥¤¥¸¤ê¡¢°¥Î¥ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¦¥±¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¼çÍ×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¼Ò°÷¤¬µÆÃÓ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ê¤É¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê´ë²è¤ò¼¡¡¹¤È¤Ä¤¯¤ê¡¢£ÐÂÓ¤Ø¤Î¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¾º³Ê¤¹¤ëà¶â£±£°ÏÈá¤ÏÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ä¥Þ¥ß¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÈ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î£²£´ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢Âç¸ç¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤ËµÞ¤¤ç¡¢²áµîÊüÁ÷Ê¬¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÁûÆ°¤¬È¯À¸¡£¡Ö¥Ä¥Þ¥ß¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÏÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¹ßÈÄ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤ÇÈÖÁÈ¤¬ºòÇ¯£±£²·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº¹¤·ÂØ¤¨ÁûÆ°Ä¾¸å¤«¤é¸åÈÖÁÈ¤ÎÁªÄê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÏºòÇ¯¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¡£ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç£¸¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿Þ¤é¤º¤â¶õ¤¤¤¿¶â£±£°ÏÈ¤ò¤³¤Î¤¿¤Ó¥²¥Ã¥È¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀª¤¤¤ÏÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤âÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£