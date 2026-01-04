FRUITS ZIPPER・月足天音、“金運大惨事”嘆く「私、すごいお金大好きなんですよ…」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音（26歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」（読売テレビ）に出演。“生まれた日から占う金運”で最下位になり、「ビックリ…私、すごいお金大好きなんですよ…」と嘆いた。
金運に関するパートの中で、“生まれた日から占う金運”で、誕生日の“26日”が最下位になってしまった月足は「ビックリ…私、すごいお金大好きなんですよ…」と呆然。そして「これを楽しみにして来たので、すごい悔しいです…」と嘆いた。
占い師・シウマによると、2026年、「“26日生まれ”の人はどん底です。間違った情報を鵜呑みにしてしまって、それをそのまま周りの人に伝えて、それがトラブルの原因に繋がっていきやすい。ほんとにいろんなものに騙されてしまうっていう可能性が非常に高い1年になります」と語る。
そして、月足の金運に絞ると、「2026年の月足さんの金運は、もう…大惨事です。負のサイクル、負のスパイラルに陥ってしまって、（金運の）コントロールがなかなかできませんよ…っていうくらい、金運が低迷しています」と話し、さらに「イメージカラーである赤っていうのが、入って来た（稼いだ）お金が燃えていくという特長にも繋がっていくので、金運と真逆のエネルギーになるんですよ。なので、（メンバーカラーが）黄色の29日生まれの早瀬（ノエル）さんとは、すごく相性が良くなる年になります。早瀬さんと仲良くしておくと、少しは（金運低下を）防げるかな、と思います」とのこと。
最後に「1人で活動するほうが、意外と金運の浪費を防げるってことに繋がっていくので、2026年はソロ活動がオススメです」とアドバイスを贈った。
