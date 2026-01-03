2025年12月12日、ホンダは新型「CR-V」の先行予約を開始しました。

CR-Vといえば、広い室内空間と快適な乗り心地を特徴とするミドルサイズSUVですが、日本での生産は2022年に終了しています。

そして、今回数年ぶりにCR-Vが日本で復活するとあって、SNSではさまざまな声が上がっていました。

人気ミドルサイズSUVの復活に「待ってた」の声多数！

ホンダは、2026年2月に発売予定の新型「CR-V」の先行予約を、2025年12月12日から開始しました。

CR-Vは、広い室内空間と快適な乗り心地を特徴とするミドルサイズSUVで、国内外で長く支持されてきたモデルです。

日本での生産は2022年に終了していましたが、今回の新型登場によって数年ぶりの復活となります。

そして、新型CR-Vのラインナップは、「CR-V e:HEV RS BLACK EDITION」「CR-V e:HEV RS」の2種類。以前発売されていたモデルには「EX」などのグレードが設定されていましたが、新型に設定されたグレードは「RS」のみとなりました。

SNSでは、新型CR-Vの復活に対し、さまざまな声が上がっています。

たとえば、「CR-V日本復活おめでとう」「日本導入遅いよー！ずっと待ってたよ！」「来年2月かー、発売までもうちょいだけど楽しみだな」など、日本でのCR-V復活を喜ぶコメントが多く見られました。

ミドルサイズSUVとして長年評価されてきたモデルだけに、再び国内市場で選択肢として戻ってくることに大きな期待が寄せられているようです。

しかし、「2年もしないうちに北米で新しいの出そう」「海外では3年前から走ってる車を、今になって新型として売るのも変な感じ」といった声もあり、日本導入までのタイムラグに対する疑問を示すユーザーも見受けられました。

さらに、「CR-V復活嬉しいけど、グレードが『RS』だけなのには驚いた。もっとバリエーションがあってもいいのに」と、グレード展開の少なさを指摘する声も少なくありません。

新型「CR-V」のスタイリングがカッコいいと評判！

リリースによれば、新型CR-VのデザインはCR-Vの歴代モデルの先進的でスポーティーな骨格を引き継ぎ、よりSUVらしく力強いシルエットへ進化したといいます。

たとえば、フロントにはワイド感を強調する水平基調の造形が採用され、存在感のあるフロントグリルと精悍なヘッドライトが重厚な印象を演出しています。

また、「力強さと洗練・上質・大人らしさ」を凝縮して表現したとされており、端正で落ち着いたデザインの中にSUVならではのタフさが感じられる仕上がりとなりました。

全体として、新型CR-Vは従来モデルが持つ力強いSUVデザインを受け継ぎつつも、最新モデルらしい上質さとモダンさを強めた外観へと進化しています。

そして、新型CR-Vのデザインに対しても、SNSでは好意的な反応が多く見られます。

「実用性と機能美の塊みたいなデザインでめっちゃ刺さる」「新型CR-V、過去一カッコいい！ホンダのデザイン好きだなー」といった声などが寄せられ、力強さと洗練性を両立した新型のスタイリングが高く支持されている様子がうかがえました。

また、「『ハリアー』や『RX』ほどギラついてなく、『RAV4』ほどゴツくない感じが好き！」と、他社SUVと比較して評価するユーザーも散見されます。

一方で、「カッコいいけど、デカすぎて機械式駐車場に入らないのでは」と、サイズ感を懸念する声も見られます。

価格は600万超え？ SNSでは「高くなりすぎ」の声も

新型CR-Vの価格は、2025年12月12日時点ではまだ発表されていません。

にもかかわらず、SNSではすでにさまざまな予想が飛び交っています。

そして、なかでも多いのが「600万円前後になるのでは」という見方です。

「車を買うとき、最上級グレードを迷わず買う層を想定してるのなら、600万近くもしくは超えるのかな？」「ドストライク……400万前半ならバカ売れしそうだけど、600万は超えそう」といったコメントが寄せられ、価格帯への関心の高さがうかがえます。

また、「新型CR-V、高くなりすぎて売れないのではと予想してる。一部の層にはウケそうだけど、600万円くらいならレクサスも選択肢に入りそうだし」との声も見られ、価格次第では他社の上位ブランドとの比較が生じる可能性を指摘するユーザーもいます。

ミドルサイズSUVの競争が激しい中で、新型CR-Vがどの価格帯に設定されるかは、購買層の広がりに直結する重要なポイントといえるでしょう。

現時点で価格が未発表なだけに、ユーザーの期待と不安が入り混じっている状況です。

まとめ

このように、新型CR-Vの先行予約開始は、日本では数年ぶりの復活という点も相まって注目度の高い発表となったことがわかります。

一方で、価格面を中心にユーザーからは懸念の声が多数上がっているのも実情です。

今後情報が公開されるにつれて、ユーザーが抱いている疑問や懸念が払拭されるのか、注目していきたいところです。