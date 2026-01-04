◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を新記録で制した青学大が復路も５時間１９分２６秒の新記録で勝ち、１０時間３７分３４秒と初めて４０分台を切る異次元の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。原晋監督（５８）は１２年間で９度目の優勝となり、大会公式記録に「監督」が明記された１９６４年の第４０回大会以降では、日体大の岡野章監督を抜き、史上最多となった。今大会に向けて「輝け大作戦」を発令した同監督は「輝け指数は３００点です！」と胸を張った。（晴れ、マイナス１・３度、湿度３１％、西の風２メートル＝スタート時）

強すぎた。青学大アンカー折田壮太（２年）は、ライバル校と昨季の青学大チームを引き離して、優勝のゴールテープを切った。３分４５秒、距離にして約１キロも大会記録を更新。折田が宙に舞った後、原監督は選手に「９回だぞ！」とリクエストして胴上げされた。「輝け大作戦は大成功です。３００点です」。箱根駅伝の監督として最多の９勝目を飾った指揮官は満面の笑みで話した。

２位と１８秒差で出た復路は全員が区間３位以内。盤石の逃げ切りだった。滑り出しの山下りでルーキー石川浩輝は重圧もどこ吹く風で、１年生の歴代最速記録を１分近く更新し「自分がしっかり走れれば、総合優勝が近づくのは分かっていた。役目を果たせた」と誇った。

２日の往路５区では絶対エースの黒田朝日（４年）が「４代目・山の神」を襲名する異次元の区間新記録をマークして大逆転優勝した。黒田朝日の存在が際立ったが、９区区間賞の佐藤有一（４年）が青学大の強さを象徴している。４年目にして箱根初出場の選手が中大のエース吉居駿恭（４年）らを相手に堂々と渡り合った。「４年目まで苦しんでも最後は箱根で活躍して優勝メンバーになる先輩がたくさんいた。僕もそうなりたかった」と佐藤有は感慨深く話した。

青学大では池田生成（１７年９区２位）、吉田祐也（２０年４区区間賞）、倉本玄太（２４年９区区間賞）ら最初で最後の箱根路で活躍する選手が多い。黒田朝日のような選手は何十年に一度しか現れないが、４年目に渋い活躍をする選手はコンスタントに現れる。それが青学大の強さの大きな理由だ。

原監督の起用方針の基本は「同じ実力なら下級生よりも４年生を使う」。翌年以降を見据えて「同じ実力なら４年生より下級生を使う」という監督が多い中、原監督の方針は徹底している。「４年間、走り込んできた選手は信頼できる」

青学大駅伝チームの選手寮で飲酒できるのは１年に１度。勝っても負けても箱根駅伝復路が終わった１月３日の夜だけ。前回大会も当日夜だけは原監督、妻で寮母の美穂さん（５８）はじめコーチ陣と２０歳以上の選手はビールを、２０歳未満の選手はスポーツドリンクを飲みながら夜更けまで語り合った。しかし、つかの間の休息で心身をリフレッシュした後、７日からは通常通りに午前５時４５分から朝練習を開始。真っ暗な中、走り始めた。「これが我々の日常です」とテレビ番組で見せる明るい表情とは対照的に淡々と話した。

現３年生世代は箱根路でチームは負けなしだが、出場した選手は今回４区の平松享祐だけ。箱根駅伝には「４年生が強いチームが強い」という格言がある。来季の青学大も箱根路で強さを見せつけるだろう。（竹内 達朗）

◆青学大 １９１８年創部。箱根駅伝は４３年に初出場。２００４年に原監督が就任。０９年大会で３３年ぶりに本戦出場し、１５年から４連覇など優勝９度。出雲駅伝は優勝４度。全日本大学駅伝は優勝２度。１６年度は学生駅伝３冠達成。練習拠点は東京・町田市と神奈川・相模原市。タスキの色はフレッシュグリーン。長距離部員は選手４７人、学生スタッフ１８人。主なＯＢは「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地（Ｍ＆Ａベストパートナーズ選手兼任監督）、太田蒼生（あおい、ＧＭＯインターネットグループ）ら。

◆箱根駅伝総合３連覇以上

１９３５〜３８年 日 大４連覇

５９〜６４年 中 大６連覇

６９〜７３年 日体大５連覇

８６〜８９年 順 大４連覇

２００２〜０５年 駒 大４連覇

１５〜１８年 青学大４連覇

２４〜２６年 青学大３連覇