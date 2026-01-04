µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬Êì¹»¤Ë¿Í¹©¼Ç¤ò´óÂ£¡¡Áí¹©ÈñÌó£¶£°£°Ëü±ß¡ÖËÍ¤Ï¥¦¥ë¥¹¥é¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬Êì¹»¤Ç¤¢¤ëµÜºê¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±à¹â¤Î±«Å·Îý½¬¾ì¤Ë¿Í¹©¼Ç¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Áí¹©Èñ¤ÏÌó£¶£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤Ï¸åÇÚ¤ËÃÑ¤¸¤Ì³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Î¸õÊä¤Ë»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤òµó¤²¡¢¸Í¶¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥í¡¼¥Æ³ÎÌó¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£ºòµ¨£¸¾¡¤«¤é´°Á´Éü³è¤·¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¡¡¸åÇÚ¤¬¸µµ¤¤ËÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¸Í¶¿¤â±¦ÏÓ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¥¦¥ë¥¹¥é¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥¦¥ë¥¹¥é¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î½é½Ü¡¢Êì¹»¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±à¹â¤Î±«Å·Îý½¬¾ì¤Î¿Í¹©¼Ç²½¤¬´°Î»¡£Áí¹©Èñ¤ÏÌó£¶£°£°Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤â¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ÎÉý¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤ËÃÑ¤¸¤Ì»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£ºòµ¨¤Ï£²ÅÙ¤Î£²·³¹ß³Ê¤â¤¢¤ê¡¢£¸¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£´¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÌá¤í¤¦¤È¡¢µÜºê¤Øµ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¡£¡Ö£±Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÎãÇ¯¡¢£±·î¤Ë¤ÏÊì¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¡£ºþ¿·¤µ¤ì¤¿Æ±¹»¤Î»ÜÀß¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¾¡¤ÁÆ¬¤Î»³ºê¤¬¡¢³«Ëë¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤ÏÇØÈÖ¹æ£²£°¤Îº£µ¨¤Î¥í¡¼¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£ºòÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¡¢¤Þ¤¿£±·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¿¼¡¤ÎÇ¯¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬£±ÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ç³¤¨¤ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ÊµîÇ¯¤Î¡ËÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£²£°¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë
¡¡¢¡µå³¦¤Î¼ç¤ÊÊì¹»»Ù±ç
¡¡¢¦Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¡¡µð¿Í¤«¤é£²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£²£±Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¥Ê¥¤¥ó¤ËÎý½¬ÍÑ¥Ü¡¼¥ë£²£¹£°¥À¡¼¥¹¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤òÂ£Äè¡£
¡¡¢¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡£±£µÇ¯£²·î¤ËÆàÎÉ¡¦ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ë£³Âæ¤ÎÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤òÂ£Äè¡££±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤Ë£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¡ÖÃÒÊÛ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¢¦¿·¾±¹ä»Ö¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¸½Ìò¤À¤Ã¤¿£°£´Ç¯²Æ¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò½Ë¤·¤Æ£²£¹¿Í¾è¤ê¿äÄê£·£°£°Ëü±ß¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ò´óÂ£¡£
¡¡¢¦°Ë»ÖÎææÆÂç¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é£±£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¡£Åì³¤ÂçÌîµåÉô¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡ÖÎ¢Êý¤¬´î¤Ö¤â¤Î¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉô°÷¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É¤Ç»È¤¨¤ë¥ï¥´¥ó¼Ö¤òÂ£Äè¡£