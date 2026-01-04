オリックス・森友哉捕手（３０）が３日、岸田監督に「ノーモア離脱」を厳命された。西武からＦＡ加入３年目の２５年は右脇腹や右太もも裏を痛め、５０試合で打率２割５厘、ともにプロ１２年目で最少の１本塁打、１４打点。「存在感だけでも大きな戦力。森友哉には大暴れしてもらい、バットでも捕手でもやってくれたら」と指揮官の願いは切実だ。

誰よりも責任を感じているのは森自身。「チームのためになることが何ひとつできなかった」と１１月の高知キャンプに志願参加し、連日の特守で下半身を鍛え直した。１月は「いいフォームで走る」ことをテーマに、頓宮らと宮古島で自主トレ。意外にも全試合出場を達成したことがなく、岸田監督は「そのつもりでやってくれると思う」と初の“完走”にも期待した。

同じ９５年生まれの若月は２５年、９９試合で先発マスク。指揮官はＤＨの有効活用も想定しつつ「２人で切磋琢磨（せっさたくま）していく状況になる」とハイレベルな競争を見込んでいる。「もう一回、ワカ（若月）とレギュラー争いを。そこ（捕手へのこだわり）は一番大事にしたい」と森。３年ぶりの優勝へ、攻守の要の復権は不可欠だ。（南部 俊太）