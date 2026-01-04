ロッテに新加入した前ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手が３日、新天地のファンに「千葉のグルメスポットを教えて」と呼びかけた。

「まずは春のキャンプでチームメートやファンの皆さんにお会いし、千葉の街を知っていくのが今からとても楽しみだ。千葉で新しいグルメスポットを見つけるのも楽しみにしているよ。チームメートやファンの皆さんからのおすすめもぜひ教えてもらいたいと思うよ」と昨季までの横浜グルメから、千葉グルメの新規開拓に意欲を示した。

ロッテで活躍するための準備は、米国でぬかりなく進めている。「２０２６年の目標はパ・リーグで最多奪三振を獲得し、チームのリーグ優勝に貢献することだよ。現在は週５日、トレーニングを行っているよ。まだ詳しくはいえないけど、新しい球質の球種の開発にも取り組んでいるんだ。休日はモンタナ州の山々で過ごして、リフレッシュしているよ」とＮＰＢ３シーズン目に向けて、心身を整えている。

昨季、ＤｅＮＡで先発として１０勝を挙げた助っ人右腕に、サブロー監督も期待。「ジャクソンに関しては、年間を通して先発ローテでまわってくれるピッチャーだと思う。しかも抑えられる能力の高いピッチャー。非常に助かります」と先発陣の軸として起用する方針だ。