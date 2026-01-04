Aぇ! group佐野晶哉、池田美憂から“注意”「自分を見つめ直す機会にもなった」
Aぇ! group・佐野晶哉が、4日放送の日本テレビ系『価値観可視化バラエティー ジブンライン』（後10：30〜後11：25）に出演する。
【番組カット】佐野晶哉にガチ注意！池田美優
オードリーがMCを務める同番組は「パートナーからの束縛を感じるラインは？」「自分の家で友達にされたら嫌なラインは？」「一緒にいる相手がスマホに夢中、許せないタイミングは？」「恥ずかしくて使いたくない流行り言葉のラインは？」「初対面で『この人怪しいな』と思って帰りたくなるラインは？」「行列、並べる時間のラインは？」というテーマのミニドラマVTRを見ながら、出演者が「許せる」「許せない」のラインを表明。それぞれの価値観をもとにトークを展開する。
佐野のほか、池田美優、柄本時生、佐々木美玲が出演する。それぞれの変わったこだわりや生態が明らかに。池田は、佐野に「芸能人として気を付けた方がいい」と注意する。
【コメント】
■オードリー
春日俊彰：みんな春日の話を聞いてくれるし、非常に楽しかったです。特に強いエピソードトークを持ってないといけないとかでもないし。
若林正恭：まあ持ってきて欲しいけどね。ゲストの方がどういう人かわかってくるじゃん。途中で結構やばい人だなって…。
春日：その人をわかるには早いかもしれないね、ラインがあるから。
若林：いきなりトイレのドア閉めないとか聞くからね（笑）。
■柄本時生
めちゃくちゃ楽しかったです。ここ最近だと一番バラエティーで声出したんじゃないかっていうぐらい 声出てました。収録で驚かれたけど、自分は予定を決められないんですよね。きょうも歯医者の予約入れてたのを忘れちゃってて。もう過ぎてるんですよ。この後電話して謝ります。
■佐々木美玲
（他の人と価値観が）全然違いましたね。極度のキレイ好きで、友だちが来た時の家のルールにちょっと厳しすぎるなって反省しました。改めたいと思います。白いカーペットを敷いちゃってるのが問題で、汚れが目立つんですよ。フローリングならすぐ拭けたりするじゃないですか。だからカーペットを剥いでみようかなって思いました。次は家のルールに緩い私をお見せしたいと思います。
■池田美優
意外と私も普通だと思っていたことが、世間や他の人とズレてたり…。でも、もうこう生きてきちゃったし、27年。変えようとはならないです。変わってるなと思ったのは、柄本さん。スケジュールの話はちょっとすごいですね。なかなか周りにはいないタイプでした。
■佐野晶哉
楽しく話せて素敵な番組でした。自分で自分を見つめ直す機会にもなったし、入学式の日とか、クラス替えの初日とかにするべきだと思いました。人のことをわかるためのゲームとして皆さんにぜひやってほしいです。
【番組カット】佐野晶哉にガチ注意！池田美優
オードリーがMCを務める同番組は「パートナーからの束縛を感じるラインは？」「自分の家で友達にされたら嫌なラインは？」「一緒にいる相手がスマホに夢中、許せないタイミングは？」「恥ずかしくて使いたくない流行り言葉のラインは？」「初対面で『この人怪しいな』と思って帰りたくなるラインは？」「行列、並べる時間のラインは？」というテーマのミニドラマVTRを見ながら、出演者が「許せる」「許せない」のラインを表明。それぞれの価値観をもとにトークを展開する。
【コメント】
■オードリー
春日俊彰：みんな春日の話を聞いてくれるし、非常に楽しかったです。特に強いエピソードトークを持ってないといけないとかでもないし。
若林正恭：まあ持ってきて欲しいけどね。ゲストの方がどういう人かわかってくるじゃん。途中で結構やばい人だなって…。
春日：その人をわかるには早いかもしれないね、ラインがあるから。
若林：いきなりトイレのドア閉めないとか聞くからね（笑）。
■柄本時生
めちゃくちゃ楽しかったです。ここ最近だと一番バラエティーで声出したんじゃないかっていうぐらい 声出てました。収録で驚かれたけど、自分は予定を決められないんですよね。きょうも歯医者の予約入れてたのを忘れちゃってて。もう過ぎてるんですよ。この後電話して謝ります。
■佐々木美玲
（他の人と価値観が）全然違いましたね。極度のキレイ好きで、友だちが来た時の家のルールにちょっと厳しすぎるなって反省しました。改めたいと思います。白いカーペットを敷いちゃってるのが問題で、汚れが目立つんですよ。フローリングならすぐ拭けたりするじゃないですか。だからカーペットを剥いでみようかなって思いました。次は家のルールに緩い私をお見せしたいと思います。
■池田美優
意外と私も普通だと思っていたことが、世間や他の人とズレてたり…。でも、もうこう生きてきちゃったし、27年。変えようとはならないです。変わってるなと思ったのは、柄本さん。スケジュールの話はちょっとすごいですね。なかなか周りにはいないタイプでした。
■佐野晶哉
楽しく話せて素敵な番組でした。自分で自分を見つめ直す機会にもなったし、入学式の日とか、クラス替えの初日とかにするべきだと思いました。人のことをわかるためのゲームとして皆さんにぜひやってほしいです。