巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと合意したことが３日（日本時間４日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。スポーツ報知の取材によると、４年６０００万ドル（約９４億円）の大型契約で、５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金も支払われ、総額は６５００万ドル（約１０２億円）となる。

ブルージェイズは、２５年に９４勝６８敗でヤンキース、レッドソックスら強豪がひしめくア・リーグ東地区を１０年ぶりに制してポストシーズンに駒を進めると、１９９３年以来３２年ぶりにワールドシリーズに進出。ドジャースとの死闘となった頂上決戦では、３勝３敗で迎えた第７戦の９回１死までリードを奪っていたが、逆転負けを喫し、あと一歩で頂点には立てなかった。一塁には主砲のゲレロが君臨。巨人でも主戦場だった三塁での起用が見込まれる。

岡本は１８年から２３年まで、史上９人目となる６年連続３０本塁打。２０、２１年と２年連続で本塁打、打点の２冠に輝き、２３年には自己最多の４１本塁打で３度目のキングと日本を代表するスラッガーに成長した。同年はＷＢＣでも決勝の米国戦でも本塁打。２４年オフの契約更改で「昔から憧れていた場所でもありますし、目標にしている場所でもある」とＭＬＢへの思いを告白し、今オフ、球団３例目となるポスティング申請が認められ、「厳しい世界だと分かっています。承知の上で勝負したい」と覚悟を示していた。長打力とコンタクト率を兼ね備える打撃力だけでなく、一塁と三塁でゴールデングラブ賞を計３度受賞した守備力も高く評価されており、即戦力として争奪戦となっていた。

今オフポスティングシステムでメジャー移籍を目指した日本人選手では、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円）で移籍。岡本と同じスコット・ボラス氏が代理人を務める西武・今井達也投手（２７）は１日（同２日）に出来高を含めて３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズと契約合意していた。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸は５億４０００万円（推定）。