◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

往路優勝した青学大が、復路も5時間19分26秒で制し、従来の大会記録を大幅に更新する10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。往路、復路とも大会新記録の快走で2度目の総合3連覇は大会史上初の快挙。原晋監督（58）は監督として歴代単独最多の9度目の栄冠を手にした。往路5区で驚異的な区間新記録をマークし、MVPと金栗四三杯を受賞した黒田朝日主将（4年）を中心とした「優勝可能性0％」から始まった世代が「輝け大作戦」を見事に完遂した。

フレッシュグリーンのたすきを肩に掛けたアンカー折田（2年）の姿が大きくなるにつれ、エース黒田主将（4年）の目元はどんどん潤んでいった。記録にも記憶にも残る、歴史的な総合3連覇を達成。折田、原監督に続き、3度宙を舞う前にはうれし涙を流した黒田は「駅伝は1人の力で勝てるものではない。みんなが役割を全うして総合優勝に結びついたので、みんなに“ありがとう”と伝えたい」と感謝を述べた。

2位早大と18秒差、3位中大と1分36秒差と、気の抜けないタイム差で芦ノ湖をスタート。ルーキーながら山下りに抜てきされた石川が区間3位のタイムで駆け下ると、7区以降も3位以内の区間順位でつないだ。特に3年連続8区区間賞を区間新で達成した塩出（4年）は、前日に他大学監督が「8〜10区で逆転できる」と発言したのを目にし、「なめられているなと思った」。魂の走りで一時は国学院大にリードされた復路優勝争いでも逆転への道筋をつけた。

塩出は言う。「セナも喜んでいると思う」。昨年2月19日、同期の皆渡星七（みなわたり・せな）さんを悪性リンパ腫で亡くした。24年の全日本大学駅伝、アンカーとして1位でたすきを受けながら、失速してチームもV逸。寮に帰ると「誰が走っても今日は勝てなかったよ」と励ましてくれた盟友だった。大阪で営まれた葬儀には黒田らと参列し、入院中も復帰に向けてトレーニングを積んでいたことを知った。走れることは、当たり前ではない――。全部員が皆渡さんの思いを継承し、没後初めての箱根路から天国に朗報を届けた。

大手町を先頭で駆け抜けた「★7」と書かれたたすきは、次世代へと引き継がれる。「青学の最多連覇数は（15〜18年の）4なので、それ以上の新しい歴史をつくってほしい」と黒田。学生ランナーとして完全燃焼し、また新たな歴史の誕生を期待した。