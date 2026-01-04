ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。妊娠中の“号泣事件”を語った。

24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASH ISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみなをゲストに迎えて妊娠、出産、育児に関するトークを展開した。

「妊娠中のちゃんみな秘話」として親友の人気ユーチューバーコンビ「平成フラミンゴ」のNICOがVTRに登場し、自身が住むマンションの下でちゃんみなが号泣しながら電話をかけてきたことを振り返った。

これにMC陣から真相を聞かれると1年前に「韓国で家に1人でいた。で、宅配が来てたので、パパって押したら履歴が残っていて。女の勘がピンって」と確認すると「女の人が写ってた」とし「ん?と思って、写真撮って“これ誰?”って送ったら“宅配の人だよ”って来た」と説明されて終わったという。

だが、「妊娠中の時に何か見てたら…その宅配の顔と同じ顔の女が出てきて」と発見。さらに「ダンサーで結構近い人だった」とし、夫に「お前ウソついた?これ何のウソ?」と問い詰めた。

夫からは「いや…本当に帽子もらっただけで…あの時は面倒くさくしたくなかったから…ウソついちゃった」と理由を伝えられたが、「信じられない！」と叫びつつ振り返った。

この一件について「これは私、悪くないです。1年も…」と自身に非はないと訴えると、MC陣もうなずいた。その後の仲直りの仕方については「私はだからずっと殴り続ける。隙あらば」と明かして笑いを誘った。