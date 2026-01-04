喜多と久保の共演は実現するか。(C)Getty Images

　久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地時間１月４日に開催されるラ・リーガ第18節で、強豪アトレティコ・マドリーとホームで対戦する。

　セルヒオ・フランシスコの後任として招聘されたペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となるこの一戦に向け、前日には招集メンバーが発表され、サンセ（Bチーム）に所属するDF喜多壱也が初めて名を連ねた。

　25年夏に京都サンガF.C.からレンタルで加入した20歳の選出に、「キタって誰だ？」とコメントする現地ファンがいたほか、日本のインターネット上では次のような声が上がった。
 
「きたーー！！」
「早速出るんか！ それもアトレティコ戦で！ 頑張れ！」
「素晴らしいニュース！」
「楽しみすぎる」
「出番あるかな 活躍して定着して欲しいな」

　喜多はラ・リーガデビューを飾れるか。久保の活躍と共に注目だ。

