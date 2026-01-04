◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

次回大会のシード権争いも白熱した。往路17位で復路一斉スタートの帝京大が奇跡の大逆転で9位に浮上し、3年連続のシード権を獲得。日大は10位で滑り込み、12年ぶりのシード権をつかんだ。一方、中央学院大は予選会トップ通過から7年ぶりシード権を目指したが、11位で届かず。14位に終わった東洋大は連続シードが20年で途切れた。

帝京大がミラクルな逆転劇を演じた。往路17位から復路は5人全員が区間6位以内の好走でシード権の9位に滑り込み。「いやぁ凄い、びっくりした。本当にしびれた。こんなことが起きるのか」と中野孝行監督（62）。顔は紅潮し、声は上ずっていた。

最後のスパートは勘違いから生まれていた。9区を終え、10位の中央学院大と13秒差の11位。10区の鎗田大輝（4年）は懸命に前を追い、13キロ付近で日大、中央学院大を捉え、シード圏内の9位に浮上していた。ただ復路の一斉スタートが絡み、見た目と実際の順位が異なる展開に翻弄（ほんろう）される。

残り700メートル地点でテレビ中継に表示されたのは“10位と2秒差”。指揮官は「2秒負けている。お前に懸かっている！」と鎗田にゲキを飛ばした。最終的に11位の中央学院大とは1分36秒差があったため、計測ミスだった可能性も残るが「最後にもう一段階振り絞れた。逆によかった」と鎗田。11年に往路16位から9位となった青学大を上回るミラクルを起こした。

「世界一諦めの悪いチーム」がスローガン。1区19位、2、3区は最下位と苦しんだ前日夜、指揮官は「半沢直樹じゃないけどやられたら、やり返すしかねえだろ！」と活を入れていた。選手は見事な“倍返し”で応え、ドラマよりもしびれる過去最大の逆転ストーリーを演じてみせた。