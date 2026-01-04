セリエA 25/26の第18節 ユベントスとレッチェの試合が、1月4日02:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはフランチェスコ・カマルダ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ユセフ・マレー（MF）らが先発に名を連ねた。

32分、レッチェが選手交代を行う。マティアス・ペレス（DF）からダニロ・べイガ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+2分に試合が動く。レッチェのラメック・バンダ（FW）がゴールを決めてレッチェが先制。

ここで前半が終了。0-1とレッチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。チコ・コンセイソン（FW）からエドン・ジェグロバ（MF）に交代した。

49分ユベントスが同点に追いつく。ウェストン・マッケニー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レッチェは61分にユセフ・マレー（MF）、70分にダニロ・べイガ（DF）、90+5分にウラジミロ・ファルコネ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 04:10:42 更新