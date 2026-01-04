プレミアリーグ 25/26の第20節 ボーンマスとアーセナルの試合が、1月4日02:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ボーンマスのエバニウソン（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

しかし、16分アーセナルが同点に追いつく。ガブリエウ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

54分アーセナルが逆転。マルティン・ウーデゴール（MF）のアシストからデクラン・ライス（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

67分、アーセナルは同時に3人を交代。ガブリエル・マルチネリ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）に代わりレアンドロ・トロサール（MF）、ブカヨ・サカ（FW）、ガブリエルジェズス（FW）がピッチに入る。

67分、ボーンマスが選手交代を行う。デイビッド・ブルックス（MF）からアミン・アドリ（FW）に交代した。

71分アーセナルに貴重な追加点が入る。ブカヨ・サカ（FW）のアシストからデクラン・ライス（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

74分、ボーンマスは同時に3人を交代。ジャスティン・クライファート（FW）、アレックス・スコット（MF）、エバニウソン（FW）に代わりルイス・クック（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、エネス・ウナル（FW）がピッチに入る。

76分、ボーンマスのルイス・クック（MF）のアシストからイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

その後もアーセナルの選手交代が行われたがそのまま試合終了。アーセナルが2-3で勝利した。

なお、ボーンマスは26分にアントワヌ・セメンヨ（FW）、80分にイーライ ジュニア・クルーピ（FW）、90+1分にアミン・アドリ（FW）に、またアーセナルは70分にマルティン・スビメンディ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 04:30:18 更新