ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。親友のユーチューバーと知り合った経緯を明かした。

24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASH ISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみなをゲストに迎えて妊娠、出産、育児に関するトークを展開した。

「妊娠中のちゃんみな秘話」としてMCの横澤夏子から「実はちゃんみなさんの妊娠中の様子をよく知る、ある方にお話を聞いてきました」と伝えられると、ちゃんみなは「え?そんなことあるんですか?」とびっくり。

VTRに登場した女性を見たちゃんみなは「だと思った〜もう…友達ってこの人しかいないもん…だって」と思わず吹き出した。その女性はチャンネル登録者数370万人を超える人気ユーチューバーコンビ「平成フラミンゴ」のNICOだった。

NICOとはお互いの家を行き来するほどの仲良しだと紹介されると、藤本美貴が「何で知り合うの?」と気になった。これにちゃんみなが「家が隣だった」と明かして藤本と横澤を驚かせた。