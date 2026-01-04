新日本プロレスは3日、都内で東京ドーム大会の前日会見を行った。NEVER無差別級タイトル戦の調印式ではプロレスデビューする柔道男子100キロ級東京五輪金メダリストのウルフアロン（29）が「これまで半年間練習してきたこととこれまでの競技で培ってきたことを全て合わせて必ず（王者の）EVILを倒します」と誓った。

EVILからは「おいウルフよ、わざわざこのベルトを懸けてやった。お前にもリスクを背負ってもらう。負けたら丸刈り、柔道着禁止だ」と挑発された。「びびってんじゃないのか。やれるのか」と決断を迫られると「やれます」と応答し、理不尽な要求をのまされた。写真撮影でもEVILに襲撃され、ワイシャツをビリビリに破られた。両者は早くもヒートアップしていた。

≪メインで引退試合 棚橋有終勝利を≫メインで引退試合に臨む棚橋弘至は「いよいよ来てしまいました。応援があればあるほど動きがよくなるので、棚橋コール一色に染めてもらって、勝って終わりたい。膝がどうなるか、ハイフライフロー100連発でもいきますか」と意気込んだ。対するオカダは「ボコボコにしてハイフライフローができないくらいに圧倒的な力の差を見せたい」としっかり引導を渡すつもりだ。