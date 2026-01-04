立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」（優勝賞金562万円）が開幕する。一次予選が行われる初日は12R特選がメイン。KEIRINグランプリ2025に出場した真杉匠、吉田拓矢、寺崎浩平、嘉永泰斗の4選手を含む豪華メンバーで争われる。

真杉に期待したが大激戦。深谷が単騎になったことで寺崎の主導権が有力。レースうまい真杉が前々に踏み、番手にハマるか3番手を確保して捲る。地元の鈴木が続く。吉田も中団を奪えれば逆転。単騎得意な山口や新S班寺崎も怖い。

＜1＞寺崎浩平 1日休んで次の日から練習。状態は変わらないと思う。自力。

＜2＞真杉匠 グランプリは想定内の展開だったが、弱かった。2日間、街道で練習。状態は変わらず。自力。

＜3＞山口拳矢 疲労感はあるが、走る分には大丈夫。新しい車輪を試す。それがハマってくれれば。1人で。

＜4＞深谷知広 久しぶりに間隔が空いたので、しっかり練習できた。G1もあるし、ここからどれだけ仕上げていけるか。単騎。

＜5＞吉田拓矢 グランプリは楽しめたし、またあの舞台に戻りたい。次の日だけ休んで、2日間練習した。4人並んで2分戦じゃつまらないし真杉君とは別で自力。

＜6＞三谷将太 練習はいつも通りしっかりやってきた。使っていた車輪が使えなくなるので、いろいろ試している。寺崎君へ。

＜7＞吉沢純平 練習はそこまででケアしてきた。指定練習では大丈夫だった。セッティングをいじる。＜5＞へ。

＜8＞鈴木玄人 前回は熱っぽかったので欠場した。練習はしっかりできたし、もう大丈夫。真杉君へ。足を引っ張らないように。

＜9＞嘉永泰斗 グランプリは楽しかった。また出たい。今年の目標は全日本選抜が一番。練習は軽くやり、体調は悪くない。単騎。