第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。往路では異業種のプロ選手が給水したことが明らかになり、話題となっている。

2日の往路。関東学生連合の2区は、古橋希翁（駿河台大、3年）が走り、エースが集う花の2区を1時間9分54秒で走破した。そこで給水を行ったのは競 馬のJRAに所属する松岡正海だった。

松岡はレース後に自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。新年の挨拶とともに「今年も箱根駅伝の給水に指名していただきました」と報告。「人を焦らせるがんばりはとても素晴らしいと思う ぼくもやらなくては！」と記した。投稿した画像の下部には「競 馬より緊張する」「速すぎて水を渡せるか不安だった」と記し、本音も明かした。

松岡の突然の報告にX上のファンも衝撃。「なんで給水やってるんですか？」「同姓同名の人じゃなくて本人が給水係やってたの？？？」「給水係にいたというのを今知って驚いている。気がつかなくて悔しいw」などのコメントが書き込まれた。

松岡は2024、25年にも駿河台大の給水係を担当。3年連続で大役を全うした。



