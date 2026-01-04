【ロサンゼルス＝帯津智昭】プロ野球の巨人からポスティングシステムでの米大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと契約合意したと、大リーグ公式サイトが３日に伝えた。

米東部時間の４日午後５時（日本時間５日午前７時）が交渉期限だった。

岡本は２０１５年に奈良・智弁学園高からドラフト１位で巨人に入団。通算１０７４試合に出場し、打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点をマークした。本塁打王を３度、打点王を２度獲得し、２３、２４年には主将も務めた。

ブルージェイズはカナダのトロントを本拠地とするア・リーグ東地区のチーム。昨季は１９９３年以来のリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズ（ＷＳ）に進出した。ＷＳでは大谷、山本、佐々木の所属するドジャースに３勝４敗で敗れ、３度目の制覇はならなかった。日本人選手はこれまで、川崎宗則、青木宣親らがプレーし、現役のメジャーリーガーではエンゼルスの菊池が２０２２〜２４年に在籍した。

今オフ、ホワイトソックスと契約した村上宗隆内野手（２５）、アストロズに加入する今井達也投手（２７）に続き、日本人選手３人目の大リーグ移籍となる。西武の高橋光成投手（２８）もポスティングシステムでの米球界移籍を目指しており、交渉期限は米東部時間の４日午後５時（日本時間５日午前７時）となっている。