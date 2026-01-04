ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに所属する関西ジュニアユニット「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」、「Ｂｏｙｓ ｂｅ」らが出演する正月コンサート「関西ジュニア あけおめコンサート２０２６ Ａ ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＲＡ ＰＡＲＴＹ」（５日まで）が３日、大阪城ホールで初日を迎えた。全５公演で約６万人を動員する。

立ち見席も含め約１万２０００人が会場を埋めた公演は、ＡｍＢｉｔｉｏｕｓの真弓孟之（２１）の「始まったな、最高の１年！最後までついてこいよ！」の言葉からスタート。最年少は７歳、平均年齢１４．１歳、新たに８人が加わった６２人のメンバーたちが、ＳｉｘＴＯＮＥＳの「ＮＥＷ ＥＲＡ」など全３７曲を披露した。

ＭＣでは新年にちなみ、お年玉トークを展開。Ｂｏｙｓ ｂｅ・亀井海聖（１７）が後輩にお年玉をあげていたことが判明すると、メンバーからも客席からも驚きの声が。出演者で最年長のＡｍＢｉｔｉｏｕｓ・岡佑吏（２３）は「全員にあげる予定ですよ」と宣言し、大歓声を浴びていた。

ＮＥＷ ＥＲＡ（新時代）の幕開けを迎え、真弓は「２６年から関西ジュニアの仲間も増えまして、より大きな愛を届けられたら」と呼びかけ、岡も「先輩方から受け継いだこの城ホール公演を、新しい子につなげられるように、前だけを向いて頑張っていきます」と、力強く誓っていた。