¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥¹¥¿¡¼»°ÎÝ¼ê¡¦°ìÎÝ¼ê¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¡×
¡¡²¬ËÜ¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ï£±£²·î£³£°Æü¡ÊÆ±£³£±Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ôµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¸õÊä¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢»°ÎÝ¼ê¤Î¥ì¥ó¥É¥ó¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï£¹£´¾¡£¶£¸ÇÔ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÆ±Î¨¤Ê¤¬¤éÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÆó»à¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â£³¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤âÃÏ¶è£Ö¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¡£¼çË¤¤Î¥²¥ì¥í¤¬°ìÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Ç£·£°»î¹ç°Ê¾åÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢»°ÎÝ¼ê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ¤À¡£ÂÇÅÝ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£