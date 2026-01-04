巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと合意したと３日（日本時間４日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。

ブルージェイズは、２５年に９４勝６８敗でヤンキース、レッドソックスら強豪がひしめくア・リーグ東地区を１０年ぶりに制してポストシーズンに駒を進めると、１９９３年以来３２年ぶりにワールドシリーズに進出。ドジャースとの死闘となった頂上決戦では、３勝３敗で迎えた第７戦の９回１死までリードを奪っていたが、逆転負けを喫し、あと一歩で頂点には立てなかった。一塁は主砲のゲレロが君臨しており、巨人でも主戦場だった三塁での起用が中心となりそうだ。

ブルージェイズは今季、３月２７日（日本時間２８日）に本拠地にアスレチックスを迎えてシーズンの開幕戦となる。２カード目のロッキーズ戦も本拠地。３カード目となる４月２日（同３日）のシーズン初敵地は村上宗隆内野手（２５）が移籍するホワイトソックスとの戦いだ。さらに４カード目となる６日（同７日）からの本拠地３連戦は、昨季の王者で大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の所属するドジャース戦。いきなり注目の日本人対決が見られることになる。