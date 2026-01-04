巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）が、ブルージェイズと合意したと３日（日本時間４日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。

ブルージェイズは、２５年に９４勝６８敗でヤンキース、レッドソックスら強豪がひしめくア・リーグ東地区を１０年ぶりに制してポストシーズンに駒を進めると、１９９３年以来３２年ぶりにワールドシリーズに進出。ドジャースとの死闘となった頂上決戦では、３勝３敗で迎えた第７戦の９回１死までリードを奪っていたが、逆転負けを喫し、あと一方で頂点には立てなかった。

岡本は一、三塁に加えて外野も守れるユーティリティー性も武器の一つ。ブルージェイズは一塁に主砲のゲレロが君臨しており、巨人でも主戦場だった三塁での起用が見込まれる。データサイトの「ＦＡＮＧＲＡＰＨＳ」では早速ブルージェイズの来季予想スタメンに岡本の名前を加え、「７番・三塁」と予想した。

同サイトのスタメンでは１番からＤＨ・スプリンガー、中堅・バーショ、一塁・ゲレロ、左翼・サンタンダー、捕手・カーク、右翼・バージャー、三塁・岡本、二塁・クレメント、遊撃・ヒメネスと並べられた。