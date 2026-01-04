ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。妊娠中に体の変化で困ったことを明かした。

24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASH ISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみな。初めての妊娠中で体の変化に困ったことについて聞かれると「乳首の色」と答えた。

これに藤本美貴が「それは今はどうですか?」と現状を聞くと「今は…なんか…」と、その場で確認するちゃんみなにMC陣は焦った。確認後に「戻ってはいない?」と尋ねられると「完全に戻っていないなっていう感覚はあります。自分の中で」と伝えた。

すると、3人の子供を持つ藤本と横澤夏子は「戻るかな?戻らないと思うけど」と“ベストの状態”には戻らない現実を告げた。「それ先に言っといてほしくないですか?」と、ホルモンバランスの変化で乳頭や乳輪が濃くなる、産後数カ月から色が薄くなっていくケースが多いことを知っておきたかったちゃんみな。

「どうしたらいいんですか?」とアドバイスを求めたが、藤本は「どうにもできない」とお手上げ。ここで2人に3人の子供がいることを思い出したちゃんみなは「どんどん黒くなる?」と恐る恐る聞くと、横澤は「どんどん黒くなります。漆黒になってきます」と隠さず語った。

藤本は大笑いしつつ「形も変わって来るしね」と色だけではないと口にすると、ちゃんみなも「小指みたいになってきますよね」と変化を実感していた。この表現に藤本は「分かる！ちょっと待って…分かる！」と共感し「うれしい。こんな共通点があって」と表情を崩した。