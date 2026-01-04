菊地亜美、海外に150平米・3LDKのマンション「買っちゃいました」購入価格も告白
タレントの菊地亜美（35歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」（読売テレビ）に出演。海外に3LDKのマンションを購入したと明かした。
金運に関するパートの中で、菊地は「ここ数年、お金って動かしたほうが入る（儲かる）みたいな。だから大きい買い物しようと思って、去年、海外のマンションを現金で購入したんですよ」と告白する。
そして「やっぱ東京、すごい高いし、1LDKとか1ルームとかでも本当に高いじゃないですか。だからマレーシアに購入したんですけど。マレーシアに何回か旅行で行ってて、すごい子ども連れにも良いし、結構気候も良いし、物価もすごい安くて。私、買ったのが3LDKなんですけど。東京で言うと、たぶん1ルームくらい（の価格）…？ 5000万円なんですけど」とさらりと価格も明かした。
菊地は「5000万円って聞くと高いんですけど、150平米なんですよ。ちょっと買っちゃいました」とコメント。番組MCの上沼恵美子は「私もハワイに家買ってから、どんどん頑張れたもん。やっぱ上を目指すのよね。もうすごい家だったの。下に（石原）裕次郎さんの家が見えました。見下ろしてて（笑）」と笑った。
金運に関するパートの中で、菊地は「ここ数年、お金って動かしたほうが入る（儲かる）みたいな。だから大きい買い物しようと思って、去年、海外のマンションを現金で購入したんですよ」と告白する。
菊地は「5000万円って聞くと高いんですけど、150平米なんですよ。ちょっと買っちゃいました」とコメント。番組MCの上沼恵美子は「私もハワイに家買ってから、どんどん頑張れたもん。やっぱ上を目指すのよね。もうすごい家だったの。下に（石原）裕次郎さんの家が見えました。見下ろしてて（笑）」と笑った。