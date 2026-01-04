巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと４年総額６５００万ドル（約１０２億円）で契約合意したことが３日（日本時間４日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。

ブルージェイズは、２５年に９４勝６８敗でヤンキース、レッドソックスら強豪がひしめくア・リーグ東地区を１０年ぶりに制してポストシーズンに駒を進めると、１９９３年以来３２年ぶりにワールドシリーズに進出。ドジャースとの死闘となった頂上決戦では、３勝３敗で迎えた第７戦の９回１死までリードを奪っていたが、逆転負けを喫し、あと一歩で頂点には立てなかった。

ブルージェイズの公式Ｘ（旧ツイッター）は現地で合意報道が一斉に出た直後に「こんにちは」と日本語で投稿。選手名などは記されて折らず、球団からの正式発表はまだだったが、岡本を歓迎しているようだった。

岡本は２４年オフの契約更改で「昔から憧れていた場所でもありますし、目標にしている場所でもある」とＭＬＢへの思いを告白。今オフ、球団３例目となるポスティング申請が認められ、「厳しい世界だと分かっています。承知の上で勝負したい」と覚悟を示していた。長打力とコンタクト率を兼ね備える打撃力だけでなく、一塁と三塁でゴールデングラブ賞を計３度受賞した守備力も高く評価されており、即戦力として争奪戦となっていた。

今オフ、同システムを利用した日本人選手では、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円）で移籍。岡本と同じスコット・ボラス氏が代理人を務める西武・今井達也投手（２７）は１日（同２日）に出来高を含めて３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズと契約合意していたが、通算２４８本塁打の大砲も２人に続いた。