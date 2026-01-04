関西ジュニア「AmBitious」「Boysbe」らが3日、大阪城ホールで正月恒例の「関西ジュニア あけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」（3〜5日）を開催。1万2000人のファンを前に、全37曲を披露。「AmBitious」の真弓孟之（21）は「2026年一発目のライブ。皆さんで楽しめましたか？新たなメンバーも加わって大きな勢力となって愛を届けられたらと思います。応援よろしくお願いします」とファンへアピールした。

最年長の「AmBitious」岡佑吏（23）から最年少は7歳の池田陸斗。平均年齢14・1歳のフレッシュなアイドル62人が勢揃い。個性溢れるシャッフルメドレーや、進化を感じさせるダンスパートなど、関西ジュニアの若さいっぱいの勢い溢れるパフォーマンスに会場を埋めたファンのハートをわしづかみにした。

SixTONESの「NEW ERA」でスタート。嵐の「Monster」、SUPEREIGHTの「キミへのキャロル」、WEST.の「YSSB」や関西ジュニアの「Dream Catcher」など37曲にファンは熱狂。岡は「皆さんと会えてホントにうれしい。幸せです。先輩たちから受け継いだ大阪城ホールの公演を後輩たちに繋いでいけるよう、前だけを向いて頑張っていきます」と宣言した。