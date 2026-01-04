ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。日本と韓国の産婦人科医の“対応”の違いを語った。

24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASH ISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみな。初めての妊娠で「食べづわり」に悩まされ、体重が35キロも増加したことを告白してMCの藤本美貴と横澤夏子を驚かせた。

35キロも太ってしまったが「私のお医者さんが優しかったんですよ。日本のお医者さんが凄い優しくて」と一切怒られなかった。「ギリギリまで日本で健診を受けていて。その先生が“ちょっとね。体重…ね”って」と優しい口調で指摘されるだけだった。

「凄い甘やかされちゃった」日本だったが、出産するために訪れた韓国の産婦人科では「出産する病院で健診を受けた時に…死ぬほど怒られた」と“対応”が真逆だった。韓国の産婦人科医は「死にたいのか！」と凄い剣幕だったとし「私も“ヒィ〜”となっちゃって…私だって甘やかされて育ったから分かんないです」と泣いてしまったと振り返った。