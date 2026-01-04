新春恒例の「関西ジュニア あけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」が3日、大阪城ホールで行われた。公演にはAmBitious、Boys beら関西ジュニアのメンバー総勢62人が出演。1万2000人のファンが熱狂した。

SixTONESの楽曲「NEW ERA」で幕開け。嵐の「Monster」、SUPER EIGHTの「キミへのキャロル」、WEST．の「YSSB」といった先輩の楽曲と、「Dream Catcher」など関西ジュニアオリジナル曲を全34曲、アンコール3曲を熱唱した。

MCでは、AmBitious真弓孟之（21）がお年玉の話題を振り、Boys be亀井海聖（17）は「かわいがってる（後輩）8人くらいにあげたかな」。これにAmBitious岡佑吏（23）が「僕は全員分あげる予定です」と対抗心を燃やした。

個性を生かしたシャッフルメドレーや進化を感じさせるダンスパートで、会場全体の一体感やファン同士の盛り上がりも最高潮。真弓は「2026年1発目のライブを皆さんと迎えることができて本当にうれしい。新たなメンバーも加わって、大きな勢力で皆さんに愛をお届けできたら」と新年の誓いを口にした。【阪口孝志】