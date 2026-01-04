女優の鳴海唯（２７）が６日スタートのＮＨＫドラマ「テミスの不確かな法廷」（火曜・後１０時）で弁護士役に初挑戦する。

２０２５年前期の連続テレビ小説「あんぱん」で演じた、ヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の新聞社の同僚・小田琴子役に続くＮＨＫドラマ。弁護士の小野崎乃亜（おのざき・のあ）役で「私自身、正義感が強くて、曲がったことが嫌いな性格。だから弁護士役をやるのが夢だったんです」と喜んでいる。

松山ケンイチ（４０）が演じる、発達障害を抱えた裁判官・安堂清春の成長を描いた法廷ドラマ。ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」（２３年）以来の共演で「松山さんのお芝居の変化球がすごい。毎回、想像していない球が来るので、ワクワクして楽しい」。撮影の合間には「風邪をひかないように、鼻うがいを勧めてくださったり、コミュニケーションを取っています」。

難解な法律用語に苦戦することも。「長ゼリフもあって、みんな必死。だからこそ団結して、いいチームワークにつながっています」。連続ドラマのヒロイン役は初めてで「すごく光栄に思っています。その期待に応えたい」と目を輝かせている。（有野 博幸）

◆鳴海 唯（なるみ・ゆい）１９９８年５月１６日、兵庫県生まれ。２７歳。２０１８年に映画「Ｐ子の空」でデビュー。主な作品は１９年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「なつぞら」、２１年の映画「偽りのないｈａｐｐｙ ｅｎｄ」、２５年の映画「アフター・ザ・クエイク」など。身長１５６センチ。