巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（２９）が、３日（日本時間４日）、昨年のア・リーグ王者ブルージェイズと合意に達したと、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者らが、「Ｘ」（旧ツイッター）で報じた。昨年末に渡米して交渉の最終段階を迎えていた岡本は、交渉期限の米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）まで、残り２８時間を切ったタイミングの駆け込み合意となった。

ブルージェイズは２年前のオフに大谷翔平投手、昨オフには、佐々木朗希投手の争奪戦の最終段階まで残りながら、獲得を逸し、「シルバーメダル」などと揶揄されたこともあった。一方では、昨年ワールドシリーズでドジャーズと第７戦までもつれる死闘を演じ、チーム総合力の高さをみせつけた球団。岡本の獲得で１９９３年以来となる悲願の世界一を目指す布陣を整えた。

ＮＰＢで球宴６度選出を誇る岡本は、２０１８年から６年連続で３０本塁打を達成するなど、巨人で１１年プレー。通算打率は２割７分７里。２４８本塁打。７１７打点。長打を備えつつもコンタクト力に長け、三塁だけでなく、一塁及び外野も守れる守備力も評価され、ポスティング公示後は、多数の球団が興味を示してきた。