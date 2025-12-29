巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと合意したと３日（日本時間４日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。

巨人からメジャーに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来、ポスティングでの移籍は１９年オフにブルージェイズ入りした投手の山口俊以来となる。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。

ブルージェイズは２５年にポストシーズンを勝ち進み、ワールドシリーズに進出。２年連続で頂点に立ったドジャースに３勝３敗の第７戦、９回１死までリードを奪うなど、頂点まであと一歩だった。一塁には主砲のゲレロが君臨するが、２５年に三塁で７０試合以上に先発した選手はおらず、巨人時代の主戦場だった三塁は固定できなかったポジションの一つだ。

岡本は智弁学園高（奈良）から１４年ドラフト１位で巨人入団。１軍に定着した４年目の１８年６月に高橋由伸監督（当時）から巨人軍８９代４番打者に指名されると、史上最年少の２２歳で「打率３割、３０本塁打、１００打点」を記録し、一気に大ブレイクした。

１８年から２３年までは史上９人目となる６年連続３０本塁打。２０、２１年と２年連続で本塁打、打点の２冠に輝き、２３年には自己最多の４１本塁打で３度目のキングと日本を代表するスラッガーに成長した。同年はＷＢＣでも決勝の米国戦でアーチをかけるなど２発。「ＯＫＡＭＯＴＯ」の名前を世界にアピールした。

２４年オフの契約更改では「昔から憧れていた場所でもありますし、目標にしている場所でもある」とＭＬＢへの思いを告白。そして今オフ、球団３例目となるポスティング申請が認められ、「厳しい世界だと分かっています。承知の上で勝負したい」と覚悟を示していた。長打力とコンタクト率を兼ね備える打撃力だけでなく、一塁と三塁でゴールデングラブ賞を計３度受賞した守備力も高く評価されており、即戦力として争奪戦となっていた。

今オフ、同システムを利用した日本人選手では、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円）で移籍。岡本と同じスコット・ボラス氏が代理人を務める西武・今井達也投手（２７）は１日（同２日）に出来高を含めて３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズと契約合意していたが、通算２４８本塁打の大砲も２人に続いた。

１５年９月に巨人の高卒新人としては１９９３年の松井秀喜以来となるお立ち台に上がり、「奈良県から来ましたジョニー・デップです！」と自己紹介してから１０年が経過した。１１年ぶりに“ルーキー”となる２０２６年。３０球団で唯一カナダに本拠地を置き、２５年はワールドシリーズまで進出したブルージェイズで、岡本和真が大暴れする。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸は５億４０００万円（推定）。